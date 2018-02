FOTOD | Mikser tähistas koos Liibanonis teenivate kaitseväelastega Eesti 100. sünnipäeva

Välisminister Sven Mikser kohtus eile õhtul Lõuna-Liibanonis rahuvalvemissioonil UNIFIL teenivate Eesti kaitseväelastega, et tutvuda nende igapäeva tegevustega ning tähistada Eesti 100. sünnipäeva.

"Olen oma elu jooksul erinevates rollides külastanud erinevaid missioonipiirkondi, sealhulgas Afganistani, Malit, Iraaki, ning üks asi, mis on püsinud muutumatuna – ka siin Liibanonis – on see, et Eesti kaitseväe panusest räägitakse alati ülivõrdes," sõnas välisminister.

"Küll numbriliselt ei ole meil võimalik tulenevalt oma väiksusest olla esirinnas, kuid meie kaitseväelaste professionaalsus ei jää kunagi tähelepanuta ja kiidusõnadeta," rõhutas ta. Mikser tunnustas Eesti kaitseväelasi nende eeskujuliku panuse eest UNIFIL-i missiooni.

Välisminister rõhutas ka rahuvalvemissioonidelt saadava kogemuse olulisust. "Julgeolek on tänapäeval üha enam jagamatu - ka see, mis toimub meist kaugel, omab meie julgeolekule otsest mõju. See kogemus, mille me saame tänu teile meie riigi jaoks võib-olla veidi võõrastest ja ebatraditsioonilisest maailmanurkadest, on käegakatsutav panus meie riigi turvalisusse," ütles Mikser kaitseväelastele.

"Eesti sünnipäevanädalal on paslik meenutada, et Eesti riigi loomisel ja kindlustamisel on olnud oluline roll nii kaitsejõududel, kui ka diplomaatilistel jõupingutustel. Nii on see ka täna ning nii see ka jääb. Head saabuvat Eesti Vabariigi juubelit!" sõnas ta.

Eesti 100. sünnipäeva puhul andis Mikser kaitseväelastele üle kingitused välisministeeriumi poolt.