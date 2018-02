FOTOD | Kes ütles, et Eesti mehed ei naerata? EV100 sünnipäevakutsed tõestavad vastupidist!

On teada, et Eesti mees on tõsimeelne ja mitte üleliia naeratav. See on üks põhjuseid, mille pärast on suure EV100 Sünnipäevakutse projekti laekunud naeratavaid portreepilte naistest rohkem kui meestest.

Projekti korraldajad on märganud, et peamiselt naeratab Eesti mees fotol siis, kui talle on tema laps sülle või kukile pandud. Teine positsioon, kus võib Eesti mehi rõõmsalt naeratamas näha, on õlletops peos lõunamaapuhkusel tehtud fotod.

Üks peamisi tegureid, mis mehi naeratama paneb, on lapsed. Siiralt rõõmsad lapsed tõstavad ka kõige mornimate meeste suunurgad üles. Seda on hästi näha näiteks isa ja beebi trennides, mis on suurepärane viis veeta isal ja lapsel koos aega ja tugevdada omavahelist sidet. Tunnis lauldakse, võimeldakse ja õpitakse läbi mängu. Isal suureneb oskus ja enesekindlus oma lapsega tegelemisel ning tundmaõppimisel.

Mõmmila huvikeskuse treener Liina Davõdova teab, mille pärast isa ja beebi treeningud on mõlemale osapoolele kasulikud.

"Lapsega võib isegi jõusaali asemel trenni tulla. Me oleme oma tunnid üles seadnud nii, et isa ja beebi trennis ei liigu mitte ainult laps, vaid isa koos lapsega. Lisaks on näha seda, et lapsed käituvad isadega hoopis teist moodi kui emadega – nad on palju avatumad ja julgemad. Lisaks on isad koos lastega trennis julgemad kui emad, eriti kui on esmasest kohmetusest üle saadud," seletab Davõdova.

Muidugi ei lahenda beebi trenni kaasa võtmine kõiki probleeme. "Igapäevaseid toimetusi on palju, aja planeerimine sõltub beebi unerütmidest, magamata ööd mõjuvad energiatasemele laastavalt – põhjuse trenni mitte minemiseks leiab alati," kirjeldab Davõdova tihtiesinevat olukorda.

"Mehed leiavad tihti, et nii väikese lapsega ei ole midagi teha enne, kui saab temaga kiikuma ja karti sõitma minna, aga isa ja beebi treening täidab selle tühimiku."

Beebiga koos saab isa aga ka kodus, endale sobival ajal hõlpsasti treenida. Üldiselt soovitab treener aga siiski vähemalt korra või paar ka rühmatreeningust läbi käia - siis saavad selgeks liigutused, mida hiljem kodus järgi teha.

Oma stressitaseme langetamiseks ja naeratava lapsepildi saatmiseks on üks võimalus osaleda suurel Eesti Vabariigi 100 aastapäeva sünnipäevakutse projektis oma portreefotoga. Oma foto saab üles laadida 18. veebruarini portaali www.ev100kutse.ee.

Sünnipäevakutse on kogu oma pikkuses maailma avalikkuse ees avatud 24. veebruaril 2018. aastal.

EV100 Sünnipäevakutse on Alfa-Omega Communications, gotoAndPlay, NOPE Creative ühiskingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, mida toetab ka EASi Turismiarenduskeskus.