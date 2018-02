FOTOD ja VIDEO | Viljandis esitleti täna EV100 hõbedast postmarki

Täna esitleti Viljandi Gümnaasiumis Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud hõbemarki. Ainulaadset puhtast hõbedast postmarki antakse välja 30 000 tükki.

„Eesti Vabariigi 100 aasta jooksul on Eestis välja antud 840 margiväljaannet, kuid Eesti juubelile pühendatud hõbedast mark on siiani erilisim,“ sõnas Riigikantselei EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho.

Ainulaadsel puhtast hõbedast kirjamargil on kujutatud Eesti Vabariigi suur vapp, margi kujunduse autor on kunstnik Indrek Ilves.

„Hõbemark on Omniva kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks,“ ütles Omniva juhatuse esimees Joona Saluveer. „Samuti kingime Omniva poolt hõbemargi kõikidele 24.veebruaril 2018 Eesti Vabariigis sündivatele lastele.“

EV100 hõbemargi tiraaž on 30 000. Margi nominaalhind on 10 eurot, mõõdud 28 x 38 mm ning kaal 1,2 grammi. Hõbemargid on pakendatud läbipaistvatesse plastikust kaitsekapslitesse.

Täna esitletud mark on 22. veebruaril piiratud koguses müügil kõikides postkontorites ning alates kell 13.00 Omniva e-poes. Teine partii plaanitud tiraažist valmib ja jõuab müüki märtsis.