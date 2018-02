FOTOD ja VIDEO | Sukeldujad viisid Eesti lipu 100 meetri sügavusele

Eesti Vabariigi juubelinädala tähistamiseks viisid sukeldumisklubi Maremark entusiastid sinimustvalge lipu 100 meetri sügavusele vee alla.

"100 meetrit on kaks Pika Hermanni torni koos lipuga," rääkis sukeldumisklubi Maremark instruktor Alo Toom.

"Kuna rahvusvaheline hobisukeldumise piir on 40 meetri juures, siis sellest sügavamaid sukeldumisi teevad vähesed. Eestis on tuhandeid hobisukeldujaid, aga 100 meetri sügavusele saaks minna vaid mõni tosin - see eeldab spetsiaalset väljaõpet, põhjaliku planeerimist, õigesti ettevalmistatud gaase ja veatut plaani jälgimist – sest ohutus on kõige tähtsam," selgitas Toom.

"Kui sada aastat tagasi polnud nii sügaval käinud ükski Eesti sukelduja, praegu mõni tosin, siis loodetavasti jõutakse koos tehnoloogia arengu ja teadmiste kasvamisega järgmise saja aasta jooksul sadadeni.” “Saja meetri sügavuselt turvaliseks ülestulekuks tuleb varuda vähemalt sada minutit," ütles sukeldumisinstruktor Janek Press.

"Kuna vees kaaslastega lobiseda ei saa ja valitseb vaikus, siis oli hea mõelda iga minuti jooksul ühele aastale Eesti ajaloost." Sinimustvalge lipu 100 meetri sügavusele viimisele aitasid kaasa sukeldujad Alo Toom, Janek Press, Hardi Isok ja Tanel Linnas. Avis Eesti poolt toetatud ettevõtmine leidis aset sellel nädalal, sügavsukeldumiseks sobilik sooja ja selge veega paik leiti Egiptuses Dahabist.

Maremark on Eesti suurim sukeldumisklubi, mis ühendab sadu Eesti hobi- ja tehnilisi sukeldujaid.