FOTOD ja VIDEO | President Kersti Kaljulaid teenetemärkide jagamisel Narvas: mitte iga tunnustust ei saa aumärgina rinnas kanda. Teie lood on rõõmu ja armastusega tehtud tööst!

Täna, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel, tunnustab president Kersti Kaljulaid teenetemärkidega 166 tähelepanuväärset inimest. Teenetemärgid antakse üle Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

Teenetemärgid on tunnustus ja tänu inimestele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks. Tänavu andis president Kaljulaid riikliku tunnustuse 166 isikule.

Oma kõnes möönis president, et teenetemärkide saajad on ehitanud Eestimaad justkui ehitaks oma kodu. "Te kõik olete ehitanud Eestit nagu ehitatakse kodu – niihästi sirkli ja höövliga kui ka kunsti ja muusikaga. See töö on korda läinud nagu südamega tehtud asjad ikka. Tänu teie tööle – olgu see siis ette võetud palgatööna või selle kõrvalt vabadel õhtutel ja nädalavahetustel – on selles kodus, nagu ühes õiges kodus peabki, aina rohkem teadmisi, sõpru, turvatunnet ja mälestusi," lausus Kaljulaid oma kõnes.

Lisaks rõhutas, et teenetemärk on autasu armastuse ja rõõmuga tehtud tööst.

"Eesti on see, mis me ise teeme. Eesti on meie kõigi mõtete ja tegude summa. Kõik need inimesed on aidanud kaasa sellele, et Eesti oleks sõbralikum, turvalisem ja edukam. Nad kõik on andnud enam, kui nõuab nende igapäevatöö ja teinud Eestit paremaks," ütles president Kaljulaid veebruarikuu alguspäevil, kui avaldas teenetemärkide saajate nimekirja.