FOTOD | EV100 sünnipäevakutsele on saabunud hulgaliselt armsaid portreepilte koos lastega

Eesti pered ootavad juubeliaasta puhul külalisi! Selleks, et kõik välismaalased meie pidustustest ja sündmustest osa saaksid, on ellu kutsutud EV100 sünnipäevakutse projekt, kuhu oodatakse eestimaalasi enda portreefotosid saatma. Tänaseks on koos oma tuhatkond fotot ningoma pildi on teiste seas üles laadinud mitmed toredad lapsed ja pered, millest valikut näitame ka siin.

Sünnipäevakutse projektis on teretulnud osalema kõik vahvad portreefotod - nii selfid, vana lemmikfoto, õnnestunud klõps tähtsal või argisel sündmusel kui ka stuudiofoto. Oluline on, et fotol oleks hea resolutsioon, ja et see oleks portree formaadis.

Ideaalne on, kui fotol naeratav inimene vaataks kaamerasse ja tegemist oleks ikka portreefotoga. Inimesed on oodatud kaasama pildile Eesti rahvuselemente või tutvustama oma hobi - tegema toredaid olustikuportreesid. Kui lastel ei ole autentimisvõimalust, võivad vanemad ka neid oma pildile kaasata.

Sünnipäevakutse hakkab kogu oma pikkuses maailma avalikkuse ees lahti rulluma 24. veebruaril 2018. aastal. Fotosid saab üles laadida siia: https://www.ev100kutse.ee/

Noortele ja lastele mõeldud sündmusi on kavas palju

Juubeliaasta puhul oodatakse Eestisse väga palju külalisi üle maailma. Nii poliitikuid ja ärimehi kui ka perekondi. EV100 programmis pööratakse palju tähelepanu lastele ja noortele ning neid silmas pidades on ellu kutsutud väga palju väga eriilmelisi kingitusi, mis annavad põhjust juubelile tagasi vaadata ka aastate pärast.

Loe veel

Näiteks istutavad lapsed enda kasvatatud tammepuud „Eesti 100 tamme" parkidesse üle Eesti. Juubeliaastal jõuab lõpule kingitus ''Igal lapsel oma pill'', mis on sajandi investeering amortiseerunud pilliparkide väljavahetamisesse. Kingituse eesmärk on, et iga laps saaks õppida uuel ja hästitöötaval pillil musitseerimist.

Lisaks kutsutakse juubeliaastal Eestisse keelelaagritesse tavapärasest suurema hulga välismaal elavaid Eesti lapsi. Beebiraamatu „Pisike puu" saavad kingituseks 2017. ja 2018. aastal Eestis sündivad lapsed. EV100 eestvedamisel kingitakse „Pisike puu" ka igale 2018. aastal välisriigis sündinud ja rahvastikuregistrisse kantud Eesti kodaniku lapsele.

15. septembril 2018 leiab aset maailma ajaloo suurim kodanikualgatus, „Teeme ära" Maailmakoristus, mil miljonid vabatahtlikud tulevad ühiselt üle maailma koristama, et otsustavalt vastu astuda maailma ühe kiirenevale prügistumisele. 2017. aasta lõpuks oli osalemisest teatanud juba 116 riiki, kes kõik on võtnud endale eesmärgiks kaasata koristusse vähemalt 5% oma elanikkonnast. Tänaseks on „Teeme ära" kasvanud Eesti suurimaks ja mõjukaimaks rahvusvaheliseks liikumiseks ning kindlasti oodatakse paljusid maailmakoristajaid ka Eestisse vaatama, milline on selle liikumise sünnikodu.

Ka Eesti Päevaleht ja Delfi koguvad Eesti 100. aastapäevaks 100 erineva perekonna lugu. Need on lood peredest, kes on kodumaal laiali aetud ja mööda ilma laiali saadetud. Nende perede lugudega saab tutvuda siin!

Kõigi laste ja peredega seotud sündmusi saab näha ka EV100 kodulehelt!