FOTOD | Eestlased ja naeratavad? Veebis leviva EV100 sünnipäevakutse loojad on saanud juba paarsaada naerusuist portreed

Eesti vabariigi sajandaks sünnipäevaks oodatakse kõiki eestlasi kaasa looma ühe ägeda e-sünnipäevakutse loomisel, mis on suunatud kõigile inimestele kogu maailmas. Esimesed paarsada naeratavat portreed on korraldajatele juba kohale jõudnud, plaanis on kokku koguda veel sadu pilte!

Kõik on päris! Kutse loomiseks oodatakse kõiki eestimaalasi saatma oma rõõmsameelne portreefoto veebis aadressil www.ev100kutse.ee. Neid saab saata läbi spetsiaalse rakenduse, mis eeldab enda ID-ga autentimist. See tagab, et kõik fotodel olevad inimesed on tõepoolest ehedad eestimaalased. Foto saatmisel märgi ära ka maakond. "Rõõmsate fotodega purustame ühtlasi müüdi alati mornidest eestlastest. No vähemalt korra sajandis me siiki naeratame!" kirjeldab ettevõtmise ideed projekti üks eestvedajatest Viive Aasma. Kuidas aga teha head portreed, mida muuhulgas saata ka EV100 sünnipäevakutsele, õpetab Piltilus OÜ fotograaf Egert Kamenik.

Hea portree 5 reeglit: 1. Pildistage piisavas valguses. Ööklubi garderoobi esine võib olla huvitav koht, kuid portree jaoks tavaliselt liiga pime. 2. Valige sobiv valgusallikas. Aknast langev valgus, pilvise ilmaga, on hea algus. Peakohal särav halogeenlamp joonistab näkku koledad varjud.

3. Jälgige valguse langemise nurka ja mängige sellega, et leida soovitud meeleolu. Otsevalgus pehme ja lame, küljelt reljeefne ja dramaatiline.

4. Minge portreteeritavale piisavalt lähedale. Meid huvitab inimese nägu ja emotsioon, mida püüame pildiga edasi anda.

5. Tehke mitu kaadrit erineva valgusega ja näolmega, kuni jõuate soovitud tulemuseni. EV100 Sünnipäevakutse hakkab läbi interneti kogu maailmas jooksma alates 24. veebruarist 2018. aastal. Fotod ja rohkem infot leiab siit: www.ev100kutse.ee. Koostöös Delfi ja EV100 sünnipäevakutse meeskonnaga toome mõned nopped saabunud piltidest ka Delfi vaatajateni! Siin, esimeses valikus on kaasalöönud projektiga ka mitmed tuntud näod, korraldusmeeskond on saanud kokku juba üle paarisaja foto. Seni on lisaks Harjumaale olnud väga aktiivne ka Tartu kandi rahvast ning Ida-Virumaalased. Vaata fotogaleriid!