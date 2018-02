FOTOD | Eesti sünnipäevakutses osalejad asusid ootamatult ka oma hobisid tutvustama

Paljud eestimaalased, kes on saatnud oma portreefotod ühisesse EV100 sünnipäevakutsele, on püüdnud pildil tutvustada end läbi oma hobi või vaba aja veetmise viisi, võtteks kaissu pilli või poseerides jooksurajal.

"Me palusime küll inimestel saata naeratavaid portreesid, kuid inimesed suutsid selle mõiste tähenduse väga laiaks ajada. Mitmel portreel olid ka varbad peal ja mõnel „portreel“ tuli inimest lausa taga otsida. Kuna meil ei ole fotode saatjate kontakte, et olukorda muuta, siis häälestasime hoopis ennast ringi, ja aktsepteerinud kõiksuguseid fotosid, kus kesksel kohal siiski inimene. Küllap siis inimesed tahtsid fotoga rohkem enda kohta öelda kui küsiti, ja nad on oma hobide või muusikaoskuste üle uhked," räägib projekti eestvedaja Viive Aasma.

Mille pärast on meil aga inimestena vaja hobisid ja vaba aega, seletab Coach ja gestaltpsühhoterapeut Merit Lage (www.meritlage.ee):

Ameerika sotsioloog R. Bellah on jaganud inimese professionaalse tegevuse kolme kategooriasse.

Esiteks töö. Töö on midagi, mida inimene teeb raha teenimiseks. Isiklik valmisolek oma jõudu ja tahtmist pühendada on väike.

Teiseks karjäär, mis annab inimesele ka lisaks sissetulekule staatuse, on enesehinnangu allikaks. Karjääri puhul näeb inimene tööd osana enda arengu teest.

Kolmandaks kutsumus. Kutsumuse järgi tegutsedes rakendab inimene maksimaalselt oma ressursse ja tema pühendumus on maksimaalne. Kutsumus lubab öelda: “Ma armastan oma tööd!”. Võib ka arvata, et selline lause loob võimaluse efektiivsuseks.

Milleks on puhkust ja puhkamist vaja?

1. Puhkus loob vaba ruumi kohtumiseks endaga.

2. Hobidega tegelemine aitab inimestel avastada ja lähemale jõuda oma tõelisele kutsumusele. Tõenäoliselt need komponendid, mida inimene oma hobide juures naudib, annavad infot kutsumuse laadi ja komponentide kohta. Näiteks liikumine, põnevus, tempo, looming, loodus, kunst, avastamine vms.

3. Oluline on hoida tasakaalus andmise ja võtmise vahekorda. Et iga üks saaks oma unikaalset tasakaalu mehhanismi uurida, on vaja aega endaga kohtumiseks, ehk puhkust.

4. Puhkamine laiendab võimalust oma andeid ja olemust avastada ja seega ennast ka tööalaselt maksimaalselt rakendada.

Üheks toredaks vaba hetke veetmise võimaluseks on osaleda Eesti Vabariigi 100 aastapäeva sünnipäevakutse projektis oma lõbusa portreega. Foto valimine või tegemine võtab aega mõned minutid, teist samapalju läheb ka üles laadimisele. Kuid kuna EV100 raames valminud kingitused arhiveeritakse ja sünnipäevakutse kingitakse ERMile, siis saab nende minutitega teha endale kohakese Eesti ajaloos. Nii lihtne see ongi.

Foto saab üles laadida 18. veebruarini portaalil www.ev100kutse.ee. Vajalik on autentimine, sest tegemist ei ole lihtsalt portsu ritta pandud fotodega, vaid ehedate Eesti inimeste portreedega.

Sünnipäevakutse avaneb kogu oma pikkuses maailmale 24. veebruaril 2018. aastal.

EV100 Sünnipäevakutse on Alfa-Omega Communications, gotoAndPlay ning NOPE Creative ühine kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, mida toetab ka EASi Turismiarenduskeskus.