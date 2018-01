EV100 sünnipäevakutse näidisvideos näeb osa ligi tuhandest õnneliku eestlase portreefotost

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodavast ühisest sünnipäevakutsest valmis lühike näidisklipp. EV100 sünnipäevakutse on veebis leviv formaat, kus kutsutakse eestlasi saatma endast tore ja õnnelik portreefoto. Kõikidest saadetud fotodest koostatakse mastaapne sünnipäevakutse, mida levitatakse ka välismaal. Tänaseks on korraldajatel koos juba ligi tuhat fotot - nendest väike valik mahutus ka näidisvideosse. Vaata videost!

Korraldajate sõnul lisanduvad lõpp-versiooni veel ka inimeste poolt enda iseloomustamiseks valitud märksõnad ja maakonnad, mida nad soovivad esindada. Praeguse seisuga on üle poolte fotode saajatest soovinud esindada Harju maakonda. Sellele järgneb selgelt Tartu maakond. Kuid kolmandat kohta aktiivsuse poolest jagavad vahelduva eduga Pärnumaa, Ida-Virumaa. Aktiivsed on ka e-residendid.

„Kõige rohkem on inimesed valinud enda iseloomustamiseks rippmenüüst sõna ’õnnelik’. Kuna ’päikesekiir’, ’rõõmupall’ ja ’õnneseen’ on ka populaarsed valikud, ju siis eestimaalased ikka osavad elust rõõmu tunda. ’Õllesõpru’ ja ’tööloomi’ on oluliselt vähem,“ nendib üks korraldajatest Viive Aasma.

Sünnipäevakutse sisaldab peale inimeste endi saadetud fotode ka Eestimaad tutvustavaid slaide, millest 100 tuleb est-kontseptsioonis. Neist esimesed 35 on valminud ja neid saad vaadata videost!

Oma portreefoto saavad kutsesse üles laadida kõik eestimaalased kuni algava aasta jaanuari lõpuni. Foto saatmiseks on vajalik autentimine, et kõik osalejad oleksid ehtsad eestimaalased. Vaata lähemalt siit ev100kutse.ee