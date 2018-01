EV100 SÜNNIPÄEVAKUTSE | Fotograaf soovitab: selleks, et saada hea portreepilt oma lemmikloomaga, tuleb põlved poriseks teha

Eestlased on alati olnud lemmikloomalembesed ja kui novembri lõpus avanes kõigil eestimaalastel võimalus saata oma rõõmsameelne portreefoto EV100 ühisesse sünnipäevakutsesse, hakkas sinna laekuma ka pilte koos lemmikutega.

Delfis on valik loomaomanikest, kes juba osalevad EV100 kutse projektis ja on oma foto saatnud www.ev100kutse.ee veebiportaali. Endaga on pildi peale võetud nii kasse, koeri, lambaid kui linde. Vaata fotogaleriist!

Kuidas aga oma lemmikut pildi peale, teab fotograaf Marek Metslaid.

1. Pikk jalutuskäik

Kui sulle tundub, et ümber oma telje pöörlemine võiks olla pigem karusellide pärusmaa, siis tasub enne oma lemmikuga pikem jalutuskäik ette võtta. Esiteks on nad tänu tuulutamisele natukene kuulekamad ning nende näoilme on kordades õnnelikum.

2. Snäkid

Palju ja erinevaid. Lähene asjale nagu oleksid kino kommipoes ja topi kotti kõiksugu tervislikke ja vähemtervislikke maiuseid. Koerade puhul saab boonuspunkte maapähklivõi eest, mis garanteerib alati naljakate nägudega koerapildid.

3. Sarivõte

Varu suur mälukaart ja seadista kaamera sarivõttele. Loomade pildistamine on üks väheseid žanre, kus eduka lõpptulemuse tagab kvantiteet. Lisaks sarirežiimile lülita sisse ka pidev autofookus, et pildistatav karvane komeet oleks pidevalt fookuses.

4. Põlved poriseks!

Tihti saab parima rakursi just oma lemmikute silmade kõrguselt, nii et ära löö risti ette ja viska kõhuli! Su lemmik on ka kindlasti selle üle õnnelik, et ülemused nende tasemele tulevad.

5. Proovi tabada koerust

Kuigi kroomitud pöidlajämeduse ketiga mops graffitit täis seina ees tundub ideena geniaalne, tasuks läheneda pildistatavat looma silmas pidades. Kas 90% tema päevast möödub magades ja kõhutuult vilistades? Ürita kõik see suruda ühte kaadrisse.

Suurel Eesti Vabariigi 100 aastapäeva sünnipäevakutse projektis on teretulnud osalema kõik vahvad portreefotod - nii selfid, vana lemmikfoto, õnnestunud klõps tähtsal või argisel sündmusel kui ka stuudiofoto. Oluline on, et fotol oleks hea resolutsioon, ja et see oleks portree formaadis. Oma foto saab üles laadida portaali www.ev100kutse.ee.

Ideaalne on, kui fotol naeratav inimene vaataks kaamerasse ja tegemist oleks ikka portreefotoga. Inimesed on oodatud kaasama pildile Eesti rahvuselemente või tutvustama oma hobi ja lemmikloomi. Kui lastel ei ole autentimisvõimalust, võivad vanemad ka neid oma pildile kaasata.

Sünnipäevakutse hakkab kogu oma pikkuses maailma avalikkuse ees lahti rulluma 24. veebruaril 2018. aastal.