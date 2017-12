EV100 FOTOD | Mis teeb eestlased õnnelikuks?

Novembri lõpus avanes kõigil eestimaalastel võimalus saata oma rõõmsameelne portreefoto EV100 ühisesse sünnipäevakutsesse, millega kutsutakse kogu maailm meile juubeli puhul külla.

Kuna kutse jaoks kogutakse võimalikult paljude eestlaste naeratavaid portreepilte, tegi projekti meeskond sotsiaalmeediakanalites üleskutse inimestele öelda ise, mis teeb neid õnnelikuks ja paneb naeratama.

Siin mõned populaarsemad vastused:

"Mind teeb õnnelikuks, kui ma saan oma kallite inimestega koos olla"

"Mind teeb õnnelikuks oma laste olemasolu, nende hea käekäik ja teistesse inimestesse suhtumine, pisikese lapselapse esimesed sammud ja sõnad ehk siis mu lähedased ja nendega koosveedetud aeg!"

"Mind teeb õnnelikuks, kui meie lastel ja lastelastel läheb hästi ning koos veedetud aeg kallite lähedastega - see on hindamatu!"

"Mind teeb õnnelikuks tunne, et armastan ja olen armastatud"

"Mind teeb õnnelikuks minu laste õnnelik naer, kui kõik on elus hästi."

"Mind teeb õnnelikuks minu suurepärane pere ja kaunis Eesti loodus."

"Mind teevad õnnelikuks meie superägedad vabatahtlikud, kellega koos pole ükski ülesanne liiga raske ega keeruline.“

Projekti üks eestvedaja Mart Valner leiab, et eestimaalaste vastustest tuleb välja, et meie peamine õnne allikas on meie pere.

"Võib küll öelda, et sellised väga tugevalt perekonnale suunatud vastused on praegu tulnud selle pärast, et lähenemas on jõuluaeg, mis on traditsiooniliselt perega koos olemise aeg. Sellel rahulikul ajal ollakse koos ja tuntakse üksteiselt tuge ja toetust. Miks mitte aga ka teha koos midagi toredat – kui on lund, siis lumememme või minna kelgutama. Kui lund ei ole, siis teha äkki koos pilte ja need ühiselt maailma kõige ägedamale sünnipäevakutsele saata," sõnas Valner.

Loe veel

Sünnipäevakutse projektis on teretulnud osalema kõik vahvad portreefotod – nii selfid, vana lemmikfoto, õnnestunud klõps tähtsal või argisel sündmusel kui ka stuudiofoto. Oluline on, et fotol oleks hea resolutsioon, ja et see oleks portree formaadis.

Ideaalne on, kui fotol naeratav inimene vaataks kaamerasse ja tegemist oleks ikka portreefotoga. Inimesed on oodatud kaasama pildile Eesti rahvuselemente või tutvustama oma hobi – tegema toredaid olustikuportreesid. Kui lastel ei ole autentimisvõimalust, võivad vanemad ka neid oma pildile kaasata.

Jõulud on hea aeg kaasata projekti ka neid sugulasi, kes ei ole veel oma pilti saatnud sel põhjusel, et see tundub neile tehniliselt keerukas.

Sünnipäevakutse hakkab kogu oma pikkuses maailma avalikkuse ees lahti rulluma 24. veebruaril 2018. aastal. Fotosid saab üles laadida siia . Projekti Facbook leht asub siin.