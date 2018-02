EKRE ootab tõrvikurongkäigul osalema: kaasa palutakse võtta patareidega raadio, ent vabariigi aastapäevale sobimatu sümboolika ning loosungid tuleks koju jätta

Eesti Vabariigi sünnipäeval, 24. veebruaril toimub järjekorras viies tõrvikurongkäik. Eesti juubeli puhul kannab tänavune rongkäik sõnumit „Sada aastat seljataga. Tuhat aastat veel”.

Kogunemine ja tõrvikute jagamine algab kell 18 Vabaduse väljakul. Rongkäigule võib tulla ka oma tõrvikuga.

Kell 19 algava ürituse avab Eesti hümn, mille eestlaulja on telesaate "Eesti otsib superstaari" esimese hooaja üks finaliste Raimondo Laikre. Tervitussõnad ütleb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme.

Rongkäik viib läbi vanalinna, põigates selleks ajaks osaliselt suletavale Pärnu maanteele.

Rongkäigus lauldakse ühiselt armastatud Eesti laule. Lugusid edastavad Tre raadio ja Ring FM-i programm, mida kuuleb Tallinnas sagedusel 105,8 MHz. Korraldajad paluvad osalejatel võimalusel kaasa võtta patareidega raadio või FM-raadio funktsiooniga mobiiltelefoni.

Tund pärast algust jõuab rongkäik tagasi Vabadussõja võidusamba jalamile, kus ühislaulmine jätkub. Seda veab Merit Männiste ja tema pereansambel.

Lisaks armastatud ja tuntud eesti lugudele esineb ühe värskeima isamaalise lauluga „See maa” lauljatar Renate Saluste. Sündmusele paneb punkti kitarrist Brad Jurjens, kes esitab kitarril Eesti hümni.

Korraldajad soovitavad rongkäigule võimalusel kaasa võtta rahvuslippe. Plakatid ning vabariigi aastapäevale sobimatu sümboolika ja loosungid palutakse koju jätta.

EKRE juhatuse liikme Siim Pohlaku sõnul on üritusele oodatud kõik Eestit armastavad inimesed.

„Tõrvik ehk teejuht pimeduses on eestlaste vabadusvõitluse sümbol. Jüriööl juhtisid tõrvikud eestlaste malevaid lahingusse võõra võimu ja ideoloogia vastu. Okupatsiooniaastail sai üliõpilaste tõrvikurongkäigust vastupanu sümbol. Nüüd on meil oma riik, aga küsimused rahvusidentiteedist ja enesemääramisõigusest on üha teravamalt päevakorral,“ ütles Pohlak.

Tõrvikurongkäiku korraldab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond koostöös noorteorganisatsiooniga Sinine Äratus.