Eesti 100. sünnipäev Delfi TV-s: otseülekanded nii peopaigast kui ka... Orissaare prouade elutoast!

Delfi TV toob Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva õhtul vaatajateni kaks paralleelselt otseülekannet – üks Vabariigi Presidendi pidulikult vastuvõtult Eesti Rahva Muuseumist koos riigipea kõne, külaliste ja reportaažidega, teine Orissaare prouade elutoast.

Kell 16 alustab Delfi TV saatega, kus 45-minutilise sissejuhatuse järel asutakse otsepildis jälgima külaliste saabumist Eesti Rahva Muuseumisse. Kell 18.35 jõuab eetrisse president Kersti Kaljulaidi aastapäeva kõne, alates 19.45-st otsepilt fotoseina juurest, kus presidendipaari külalised poseerivad pärast kätlemist.

Kogu õhtu kommenteerivad sündmusi otse-eetris LP peatoimetaja Ingrid Veidenberg, Delfi ja Eesti Päevalehe loovjuht, värske Eesti aasta ajakirjaniku nominent Ester Vaitmaa ning Eesti Päevalehe vanemtoimetaja Lauri Tankler. Eesti Rahva Muuseumist teeb õhtu jooksul reportaaže Publiku toimetaja Marianne Ubaleht.

"Ingrid, Ester ja Lauri moodustavad kindlasti kõige informeerituma kommentaatorite trio selle õhtu sündmuste, peokülaliste ja peol toimuva kohta. Kuuldavasti saab ülekandest üsna täpselt teada, kes on teinud peo kõige säravamad kleidid. Samuti räägivad "luureandmed", et peokülaliste seas on tulemas nii mõnigi üllatus," kommenteeris Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju.

Neile, kes traditsioonilisema peoõhtu kõrvale midagi alternatiivset otsivad, on Delfi TV-l laupäeval samuti lahendus – alates kella 18-st vahendatakse otsepilti ühest Orissaare kodust, kus Eesti 100. sünnipäeva veedavad teleri saatel ja teineteise seltskonnas kohalikud prouad.

"Kui Hannes Võrno oli oktoobri algul võrrelnud meie presidendi riietust Orissaare seenelistega, sõitis Delfi TV saarele külla ja lasi elurõõmsatel prouadel näidata, millised ühed õiged Orissaare seenelised tegelikult on. Meie vaatajad võtsid nende lõbusa oleku ja eluterve huumori väga hästi vastu ja saavad nüüd heita pilgu ühe toreda Eestimaa kodu, sõpruskonna peoõhtusse," kirjeldas Delfi TV juht Eliis Pärna.

Eesti 100. aastapäeva kajastus Delfi portaalis ei piirdu loomulikult kahe otseülekandega. Juba kell 7.33 saab otsepildis jälgida ka sinimustvalge kerkimist Pika Hermanni torni, päeval aastapäevasündmusi Paides. Pildis ja videos kajastavad Delfi fotograafid ja reporterid muljeid kaitsejõudude paraadilt Vabaduse väljakult.

Delfi meelelahutusportaal Publik kajastab aastapäevasündmusi koos moe- ja kehakeeleekspertide kommentaaridega otseblogis, kiirete ja mahukate galeriidega nii kontserdilt, peomelust kui ka kõikidest peokülalistest, samuti uudiste, videointervjuude ja –reportaažidega Eesti Rahva Muuseumist kohapealt.

Delfi ja Eesti Päevalehe arvamusportaal vahendab 24. veebruari õhtul lugejateni operatiivsed kommentaarid ja vastukajad president Kersti Kaljulaidi aastapäevakõnele, samuti Tiit Ojasoo rolli tõttu juba enne 24. veebruari palju vastakaid arvamusi tekitanud kontsertetendusele.