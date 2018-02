DELFI VIDEO JA FOTOD | Peaminister Ratas Eesti 100. sünnipäeva nädala avamisel: me ei saa endale lubada ainsagi inimese ükskõiksust meie riigi käekäigu vastu

Peaminister Jüri Ratas kuulutas täna avatuks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva nädala, kutsudes kõiki eestimaalasi töötama ühiste eesmärkide nimel, mõtlema enam oma kaasmaalastele, solidaarsusele ja empaatiale ning ka sellele, mida on võimalik ilusama ja õiglasema homse jaoks ära teha.

Täna keskpäeval toimus EV100 sünnipäevanädala algusaktus Tallinnas Tartu maantee 1, kohas, kus 100 aastat tagasi kogunes esimest korda Päästekomitee ja koostas järgnevatel päevadel iseseisvusmanifesti.

Tseremoonia käigus astusid sõnavõttudega üles peaminister Jüri Ratas ja Eesti Looduskaitse Seltsi esimees Vootele Hansen.

Toimus Jaak Juske ajalootund ning politsei- ja piirivalveorkester mängis hümni. Sealt marsiti kaitseväe orkestri saatel Eesti Panga majja.

Ratas ütles sünnipäevanädala avaaktusel, et täpselt 100 aastat tagasi sai Eestimaa Päästmise Komitee loomisega alguse peadpööritavate sündmuste ahel, mis päädis Eesti omariikluse väljakuulutamisega. "Kaasaegsetel võis toona aset leidnud sündmuste virvarris olla üsna keerukas orienteeruda ja tänapäevalgi on raske üht sündmust teistest tähtsamaks pidada. Meie iseseisvuse lugu ongi mitmetahuline ning paljude julgete, aga õigete otsuste tulem," ütles ta.

Ratase sõnul tähtsustatakse 24. veebruari tähistades esmalt Ajutise Valitsuse loomist. "Kui aga pidada valitsuse loomisega võrdväärseks riikliku iseseisvuse avalikku deklareerimist, võiksime tähistada ka 21. veebruari, mil iseseisvusmanifesti tekst heaks kiideti, või hoopis 23. veebruari, mil see esmakordselt avalikkusele ette loeti. Kõiki neid samme, nagu asjaosaliste omavahelist mõistmist, otsustavust ja koostööd, oli möödapääsmatult vaja, et jõuda Eesti Vabariigini," rääkis ta.

Lisaks ajaloolistele sündmustele kutsus peaminister juubelinädalal tähistama ka Eesti viimase aja saavutusi: meie riigi iseseisvus on paremini kaitstud kui eales varem ning äsja lõppes Eesti esimene ja väga edukas eesistujamaakogemus Euroopa Liidus. "Meie kodumaa tuntuse ja rolli tugevdamine rahvusvaheliste riikide kogukonnas on meie kõigi ühine saavutus. Samuti hiilgavad tähelepanuväärsete tulemustega rahvusvahelisel areenil meie kunstnikud, kooliõpilased ja teadlased. See näitab selgelt, et tugev algharidus ja jätkuv ühiskondlik toetus aitavad jõuda tippu nii teaduses, kultuuris kui ka spordis," ütles Ratas, kelle sõnul on vaimne rikkus rahva elujõulisuse üks tähtsaim näitaja ja selle eest tuleb pidevalt hoolt kanda.

Samuti tuleks Ratase sõnul vaadata tulevikku ning mõelda, mida teha paremini, et elu Eestimaal õitseks ka järgneval sajandil. Ühe valupunktina nimetas ta inimeste poliitikast ja riigist võõrandumist. "Me ei ole nii arvukas rahvas, et saaksime endale lubada ainsagi inimese ükskõiksust meie riigi käekäigu vastu. Ja me ei taha olla rahvas, kelle riik lubab endale hoolimatust ainsagi siin elava inimese suhtes. Meil tuleb soovida ja suuta omavahel suhelda ning suhestuda, luua ehe ja tugev side iga Eestimaa inimesega. Ainult üheskoos ja üksteist hoides saame olla edukad, tugevad ja ühtsed," lausus ta.

Peaministri sõnul ei ole Eestimaa inimeste maailmanägemused ja elukogemused küll ühetaolised, kuid hingetasandil ollakse siiski väga sarnased. "Seetõttu on sügavalt ebaõiglane lõhestada ühiskonda, rääkides ikka veel "meist" ja "neist", rääkides muulastest ning mitte kaasmaalastest. Sügav lugupidamine enda ja teiste rahvaste elukäigu vastu on see, mis teeb meid suureks, mitte niivõrd meie pindala ja rahvaarv," sõnas ta.

See, milliseks kujuneb meie tulevik, on Ratase sõnul meie endi teha ning just siin peituvad saavutatud vabaduse mõõtmatud võimalused. "Nii et töötagem täna rohkem kui eales varem ühiste eesmärkide nimel ja mitte üksteise vastu. Mõelgem enam oma kaasmaalastele, solidaarsusele ning empaatiale. Mõelgem sellele, mida me saame ilusama, õiglasema homse heaks ära teha, ja mitte sellele, mida me ei saa," ütles peaminister EV100 sünnipäevanädala avamisel.