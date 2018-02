DELFI FOTOD ja VIDEO | Valitsus pidas istungit Viljandis, istungi pidulik algus oli avalik

Eesti Vabariigi 100. aasta sünnipäevanädala jooksul liigub juubelisündmuste kese läbi Eesti linnade. Seoses sellega toimus riigi 100. aasta juubelinädala valitsuse istung Viljandis. Väljasõiduistung algas täna Viljandi Gümnaasiumis kell 11.

Istungi algus on pidulik ja avatud ajakirjanikele, kooliperele ning kutsutud külalistele.

Istungi avas peaminister Jüri Ratas, kes ütles, et teeb teadaolevalt esimest korda ajaloos ettepaneku valitsuse istungi esimene päevakorrapunkt avalikult läbi arutada. Valitsus toetas seda mõtet.

Ratas andis sõna Viljandi linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seederile, kes on lisaks muule ka Ratase koalitsiooni kuuluva IRL-i esimees. Seeder kiitis otsust teha valitsuse väljasõiduistung just Viljandis, sest Viljandimaa inimestel on olnud oluline roll ärkamisajast kuni Eesti vabariigi loomiseni. Pooled riigivanemad olid pärit Viljandimaalt ja ajalooliselt Mulgimaalt, sealt oli pärit 11 kindralit ja mõlemad sõjaväe ülemjuhatajad.

Viljandi linnapea Madis Timpson kiitis samuti otsust korraldada valitsuse istung Viljandis ja sealses riigigümnaasiumis. Ta ütles, et linn on väga rahul riigigümnaasiumiga, mis sinna loodud on. Ta julgustas valitsust edasi minema riigi töökohtade maakonnakeskustesse toomisega, hoolimata kõigist sellega seotud raskustest.

Loe veel

Järgmisena kõneles riigigümnaasiumi direktor Ülle Matsin, kes tänas valitsust Viljandisse ja nende gümnaasiumi tuleku eest. Järgmisena rääkis Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak sada aastat tagasi Viljandimaal toimunud sündmustest.



Valitsus kiitis seejärel heaks vabariigi valitsuse pöördumise Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul ning seejärel lõppes istungi avalik osa.

Valitsus kiitis seejärel esitatud kujul heaks kõik 11 päevakorrapunkti.

Istungile järgneb pressikonverents kell 12 Viljandi Gümnaasiumi uues osas, kus osalevad peaminister Jüri Ratas, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning justiitsminister Urmas Reinsalu.