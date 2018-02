FOTOD | Vabaduse väljak on näinud uskumatul hulgal eriilmelisi üritusi, ülevatest tülgastavateni. Piilu minevikku!

Vabariigi 100. aastapäeva puhul panime kokku galerii Vabaduse väljaku suursündmustest läbi sajandi. Alustame fotoga vabariigi esimese aastapäeva tähistamisest 1919. aastal.

Vabaduse väljakul on kandunud ka Heinaturu, Peetri platsi ja Võidu väljakul nime. Seal on marssinud nii Eesti vabariigi, nõukogude kui natside armeesse kuuluvad sõdurid. Sealt on alanud ka tööpüha demonstratsioonid ja laulupeorongkäigud, seal on aset leidnud tuletõrjujate, politseinike, skautide, pioneeride, noorkotkaste ja kodutütarde paraadid. Vabaduse väljakul on toimunud rahvakogunemised nii Eesti Nõukogude Liitu inkorporeerimise legitimiseerimiseks kui Eesti Vabariigi taastamise toetuseks, seal on vastu võetud riigimehi ja korraldatud kontserte.

Piltidelt näeme, kuidas on aja jooksul kujuenud tavad väljaku kanuistamiseks, kuidas on kerkinud uued hooned ja kadunud vanad, kuidas on muutunud inimesed ja kombed.

SIIA vajutades näeb lisaks piltidele ka filmikaadreid 1938. aasta vabariigi aastapäeva paraadist Vabaduse väljakul.