FOTOD | Paul Kerese mälestusmärgilt virutati sinimustvalge sall, ent kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem: tubli kuduja tegi Keresele uue salli

Neljapäeval said üle Eesti enam kui 20 skulptuuri kaela sinimustvalge salli, ent eile hommikul avanes narvalastele kurb vaatepilt: kellegi kuri käsi oli Paul Kereselt salli ära võtnud.

Delfi lugeja kirjutab, et üleeile hommikul avastasid Narva elanikud, et Paul Kerese mälestusmärgil ei ole enam rahvusvärvides salli kaelas. "Mõned lõngavihid, paar vardaid ja üks tubli kuduja ning Keres sai täna uue salli," kirjutab Delfi poole pöördunud isik.

Ta rõhutab, et on uhke elada Eestis, kus on nii töökad, visad ja tublid inimesed. "Suur tänu Tiiu Assafrei, et Keresele uue salli tegid," edastab lugeja tänusõnad.