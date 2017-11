Voorandite pere lugu: Kadri Voorandi ema Viivi teab regilaulu saladust

Voorandite pere on Eesti muusikasse väga palju andud. Kui Kadri Voorand on viimastel aastatel kuulsust kogunud, tema ema on oma südame kinkinud regilaulule. Viivi mäletab, kuidas 1986 sündinud Kadri end juba sipupükste klaverini küünitamas ja sellel perfektselt kokku kõlavaid noote võttis.

Viivi enese sünnipäeval, 1975. aasta 18. novembril, sündis Viitnal Viivi eestvõttel eheda eestluse üks lipulaevu muusikakollektiiv nimega Lahemaa Rahwamuusikud, mille ees Viivi tänaseks olnud 42 aastat. Kohe kui paluda Viivil üks regilaul esitada, võtab ta laulu kohe üles. Vaata videost!

