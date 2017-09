VANAEMA RETSEPT: Napoleoni kook „Niuhti!”

Esimest korda ilmus imemaitsva Napoleoni koogi retsept laupäevalehes LP EV "100 pere" sarja loos, loe siit! Nüüd on mitmed lugejad uurinud, kus selle retsepti leiab, seega avaldame Elle Loometsa koogiõpetusei uuesti.

Retsept on pärit perekonna isiklikust kokaraamatust. Selleks, et vanaema retseptid perekonda alles jääksid, panid lapselapsed kokku vaid pereringis jagatud kogumiku „Vanaema kokaraamat", kuhu on kogutud kõik vanaema paremate toitude retseptid. Ka see suussulav (ja taldrikutelt kiiresti kaduv) Napoleoni kook on just sealt pärit. Head järeleproovimist ja maiustamist!

Tainas:

100 g võid

3 muna

1 kl õlut või vett

3 sl suhkrut

natuke soola

u 1 kg jahu

Kreem (1 suur kook):

2 l piima

2 kl suhkrut

natuke soola

1 kl jahu

2 sl mannat

½ pakki võid

vanillisuhkrut

Tainaks sulatan või. Klopin munad suhkru ja vähese soolaga lahti ning lisan võile. Segule valan juurde toasooja õlle (vee). Seejärel panen jahu, tainas ei tohiks tulla liiga kõva, rullima hakates saab vajadusel jahu juurde panna. Taina võib kilekotis seisma jätta või küpsetada kohe. Üheks koogiks jaotan taina neljaks osaks, kihiks (vanaema praeahju panni suurus), mis tuleb rullida nii õhukeseks, et läbi paistaks, ja küpsetada.

Kreemiks panen keema 1,5 l piima. Klopin munad suhkruga lahti, lisan pisut soola. Munasegule lisan 0,5 l piima, jahu ja manna. Saadud segu lisan vispliga pidevalt segades keevale piimale, kuumutan pidevalt segades, kuni kreem pakseneb. Munaga segu ei tohi keeta! Siis panen kreemi jahtuma. Enne koogile panemist lisan mikseriga segades külmale kreemile varem vahustatud või.

Koogi kokkupanemiseks määrin plaadile u 8 suurt sl kreemi. Pealmiseks kihiks võib kreemile purustada ühe küpsetatud plaadi või panna küpsisepuru. Kook võiks enne serveerimist vähemalt ühe ööpäeva seista.