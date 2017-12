Triin Lumi ja Hamigo Kaha suure pere lugu: Iga kord, kui last ootasin, küsiti tööl, kas seekord jään lapsega koju? Aga ei.

Triinu ja Hamigo lapsed on kõik sündinud kaheaastase vahega. Vanematega koos elavad praegu Nora Marii (10), Klara Sofie (8), Frida ­Karamia (6), Fred Joonas (4) ja Hans Jesper (2).

Hamigo ja Triin on oma elu korraldanud nii, et kõigi viie lapsega oli lapsehoolduspuhkusel kiirabitehnikust isa. Triin on pärast sünnitust jätkanud töötamist.

„Iga kord, kui last ootasin, küsiti, kas seekord jään lapsega koju,“ räägib SEB panga heategevusfondi tegevjuht Triin. Aga ei. Triin on valinud keerulisema tee – ta on jätkanud tööd lastega koos ja laste kõrvalt. Kui ta nii poleks teinud, kas tal olekski nii palju lapsi? „Kes hoiaks mind niiviisi tööl, et pool aastat olen kohal ja poolteist aastat lapsega kodus? Õnneks mehe amet lubab vahetustega töökohta ja tal on kergem kodus olla. See on meie pere valik.“

Triin on kõiki lapsi imetanud poolteist aastat. Ta on beebile rinda andnud ja mähkmeid vahetanud isegi koosolekut juhtides.

Just lastele mõeldes on Triin ja Hamigo korraldanud ka oma praeguse elu. Omamoodi on nad nagu Koit ja Hämarik, sest Triin töötab argipäeviti ja Hamigo teeb kiirabis nädalavahetuseti kaks vahetust järjest. Nii on just isa pesamunaga nädala sees kodus, korraldab majapidamist ja teeb perele kõik söögid.

