Tõelise spordiperekonna lugu | "Mida ma ilma spordita teeks? Sureks igavusse"

Kai Vahter on Saaremaal tunnustatud kehalise kasvatuse õpetaja – nooruspõlves oli ta ka ise aktiivne sportlane ning oma tulevase abikaasa Madisega kohtuski staadionil võistlustel.

"Meie pere on sportlik perekond, minu lapsed tegelevad spordiga, mina ja mu mees olime tegevsportlased," märgib Kai.

Tema leivanumbriks oli kergejõustik, ennekõike heitealad. "Abikaasaga kohtusime ka spordivõistlustel," lisab ta. Neil on kokku neli last - kaks tütart, kaks poega. Vanim tütar on 31-aastane ja tal on kaks last, spordialadest tegeleb ta kuulitõukega. 29-aastane tütar mängib võrkpalli. Sama alaga tegelevad ka 26-aastane poeg ja 21-aastane poeg.

Viimati mainitu, Johan mängib kohalikus võrkpalliklubis. "Sport on minu jaoks eluviis," rõhutab ta. "Mida ilma spordita teeks? Sureks igavusse," muheleb ta. "Vanemad on spordis eeskujuks."

Kai lisab, et Saaremaal on võrkpall ülipopulaarne. "Õpetan lapsi, elan isiklikele lastele kaasa ja üritan ka ise end liigutada," võtab ta oma elurütmi kokku. Vaata videost!