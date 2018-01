Tiiu ja Taso lugu: "90ndatel olime kõik vaesed, reisisime tagasihoidlikult. 2005. aastal pensionile jäädes hakkasime seljakotiränduriteks"

Taso Erima (80) ja Tiiu Ustaal (73) said ka ise kokku reisides. Taso annab intervjuu oma reisitoas Õismäel, siin on hulgaliselt fotojäädvustusi ja meeneid reisidelt.

"Reisimine sai alguse siis, kui 90ndate algul piirid avanesid läänemaailma poole. Kõik mäletavad seda, vanemad ja keskaes inimesed – olime vaesed, raha ei olnud ja ka sõidud olid tagasihoidlikud. On meelde jäänud magamised bussipõrandal ja ööbimised viiekümne inimesega koos kahekordsetel koikudel," kirjeldab Taso. Hiljem oli aga juba lihtsam. Kuid pensionile jäämine on Taso jaoks murrang.

"2005. aastal jäin 67-aastastaselt pensionile ja kohe sai selgeks, et finantsvõimalused kahanesid. Tuli orienteeruda omal käel reisimisele, mille maksumused kujunesid ikkagi poole odavamaks." Tasol on kodus ka kaart, kus kõik sihtpunktid peal, kus käidud ja see on tõesti muljetavaldav. Omal käel reisimiskes on vaja tema sõnul viite omadust. Mis need on, vaata videost!

