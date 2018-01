Kui Roman Tavasti ehtefirma valgusküllases kontoris teevad disainerid jooniseid arvutis, siis vaid mõne meetri kaugusel on endiselt kasutuses 1930ndatest pärit seadmed. "Püsime endiselt vanaaegsete töömeetodite juures - on igasugust uut tehnikat, 3D printer ja CNC pingid, aga üsna kõvasti on ka kogenud kullassepa käsitööd," ütleb firma omanik Arvi Tavast.