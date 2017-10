Taulide pere lugu | Isa kõrvalt hakkasin õppima ja juba kümneselt tegin pilli, mis tegi ka häält. Tänaseks on siin Eesti torupilli Meka.

Mulgimaal Torupilli talus elab perekond Taul, kes juba mitme põlvkonna vältel on pille meisterdanud.

70ndatel aastatel pani Taulide pere uue alguse vahepeal välja surnud torupillimängu traditsioonile ning tänaseks on talu noor peremees Andrus ainus Eesti torupillimeister, kelle käe alt tulevad pea kõik Eestis mängitavad torupillid.

„Aga juba 10 aastaselt tegin sellise pilli, mis mingisugust heli suutis tekitada. Aeg läks veel edasi kuni mingil hetkel hakkasin iseseisva meistrina neid tegema. Tänaseks on seis selline, et suurem osa torupille mis Eestis kõlavad, on siit talust kõik tulnud,“ ütles Andrus.

