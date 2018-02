Sütiste-Gnanntide pere lugu | Prantsusmaal kasvab väike eestlanna Greta, kes käib koolis ka Eestis

Greta tahab saada lauljaks ja tantsijaks. Tema pere elab Prantsusmaal Pariisi külje all, kuid kooli läks Greta ka Eestis - ta on Viimsi Keskkooli 1A klassi õpilane. Nende pere ning Gretega kohtutakse jõulude ajal, mil pidulikuks aktuseks tuleb ka kaugeõppja kohale. "Eestiaa, Eestimaa, sada aastat täis sa saad," on laulusõnad Gretal peas. Vaata videost!

Greta ema Mailis Sütiste-Gnannt on eestlannast germaani filoloog, Greta isa Gerhard Gnannt on sakslasest panga börsisüsteemide ekspert ja nende kodu on Prantsusmaal. Ema ja tütar on talvel tulnud Prantsusmaalt Eestisse, et külastada Greta vanemat venda ja vanaema. Eriti ootab esimeses klassis õppiv Greta kohtumist oma Eesti koolikaaslastega.

Seitsmeaastane Greta räägib eesti, saksa ja prantsuse keelt. Ta käib Prantsusmaal elukohajärgses koolis ja on samal ajal ka Viimsi Keskkooli 1A klassi õpilane.

"Ma teadvustan enda eestlust võõrsil elades rohkem. Mul on seal ikka Eesti kaart seinal, Eesti lipp toas, meil on laual võimalikult tihti Eesti toit. Tähistame Eesti tähtpäevi ja teeme nende puhul alati ka Eesti rahvustoite. Ma olen muutunud leplikumaks, tolerantsemaks ja rahvustunne on just seal elades kuidagi eriti tugevaks läinud. Ma püüan Gretale pakkuda eestikeelset haridust," räägib Grete ema Mailis.

"Kui Greta sai kolmeseks, tundsin, et laps peaks saama ikka omavanustega ja oma keeles ka suhelda. Kujuneski niimoodi välja, et juba viiendat aastat käivad meie juures koos väikesed eesti lapsed ja tähistame koos Eesti tähtpäevi."

Greta õpetas prantsuse koolis ka teistele eesti keelt. Klass õppis temaga koos laulu „Mu koduke on tilluke” ja eestikeelseid sõnu sellest: kodu, ema, isa, koerake, kiisuke, auh, näu. Koos joonistati ka Eesti lippu.

