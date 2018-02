Speegi ja Leinbaumi pere lugu: 130 aastat sõprust

Mari Saari ja Indrek Kolka, Elo Saari ning Jaan Seim ja Ingrid Hendrikson Seim, Jüri-Karl Seim ja Anneli Seim

Kommipaberid

Mari esimesed mälestused sõpradest jäävad 1950-ndate lõppu. „Minu kodu oli Tartus, ülejäänud sugulased olid kõik Tallinnas. Minu esimesed mälestused Rootsi sõpradest on imekaunid šokolaadipaberid, mida hoidsin alles. Küllap ma neid šokolaade ka sõin,” ei suuda Mari meenutada maiuste maitset. „Aga paberid jäid.”

1969. Juubelilaulupidu

Juubelilaulupidu toimus Mari jaoks väga olulisel aastal – ta lõpetas siis keskkooli. „Rootsi peredega sel aastal ei kohtunud, aga teadsin selgelt, et need inimesed on olemas, nad on siin. Kas minu põlvkonna vennad Jüri ja Jaan olid siin, seda ma ei julge öelda. Teadsin, et keegi minuvanustest käib minu vanaisa ja vanaema juurde.”

1975. Sekeldused piiritsoonis

Mari näitab mustvalgeid fotosid, kus laiade püksisäärtega ja puukingadega pikajuukselised noored on kunstihoone ees või istuvad Mustamäe männitukas. „Jaan viibis juba mitmendat korda Eestis, Jüri-Karl oli esimest korda, mina ja õde Kai käisime jalutamas. Mu mees ka, Saale oli juba põlle all siis. Käisime Mustamäe taga ja Kadaka teel. Seal sai selline pilt tehtud.” FOTO

Saale (42) aga meenutab samast aastast Kai räägitud lugu. „Oli teada, et Rootsi sõbrad on Tallinnas käimas ja kogemata saadi Estonia teatris kokku. Kui Estonias etendus läbi sai, oli tulnud teade, et botaanikaaias õitseb öökuninganna. Otsustati seda koos vaatama minna. Sõideti Jaani sõbra, tuntud teadlase Kalle Kasemaa autoga, kuid Piritale jõudes otsustati, et võetakse ette veel kaugem retk – ületati piiritsooni piir ja mindi Viimsisse kiikuma. Aga sealt pageti, sest Pringi kordoni juures hakkasid sõdurid paistma. Siis joosti autosse ja mindi linna tagasi.”

1989. Esimene pilguheit raudse eesriide taha

„Jüri-Karl kutsus 1989. aastal külla. Keskmine õde sai ka kampa,” meenutab Mari. Ta õde Elogi käis reisil. „See oli väga huvitav, laev ei läinud Rootsi otse, vaid Soome kaudu. See oli esimene kord raudse eesriide tagant välja saada. Elo oli küll vahetusõpilasena Ida-Saksamaal käinud, aga niimoodi kapitalistlikku maailma pääseda oli see kord meie põlvkonnas esimene,” meenutab Mari.

„Kõigepealt oli väga põnev käia Leningradis Rootsi viisat toomas. Rahavahetus oli päris põnev, aga üksikasju ma ei mäleta. Kui lõpuks sõitu läksime, siis hommikuses Helsingis oli nii imelik vaadata, kui puhas kõik oli. Veoautod olid täiesti puhtad, meil siin olid veoautod ju porised,” kirjeldab Elo (53).

Elo suurim avastus oli Snickersi šokolaad. „Kuna olen suur pähklisõber, siis leidsin laeva pealt sellise šokolaadi. Vaatasin, mis seal sees on – šokolaad ja pähklid... See oli üldse kõige parem asi, mis olin elus saanud. Laeval nägi veel palju uut, näiteks nupud. Kas tualetis või niksi-näksi automaadis. Isegi lihtsad asjad olid keerulised, näiteks seda, kuidas vesi kraanist tuleb, pidi otsima,” tunnistab Elo. Rootsis oli kõik juba lihtne ja loomulik ning sujus kenasti. Kohalikud eestlased võõrustasid neid ja kostitasid hea-paremaga. Ahjusealiha banaanidega, meenub üks huvitav roog.

Seda käiku meenutab ports värvifotosid. Ühel neist on Eesti trikoloor uhkelt masti otsas – toona veel Eestis lipud sel moel väljas ei olnud. Teisel pildil marsitakse koos sotsiaaldemokraatidega. „See on minu elu ainuke ja esimene vabatahtlik 1. mai rongkäik. Stockholmis sotsdemmid tähistavad esimest maid, meie sõbrad marsivad. Siin pildil lehvitab rõõmsalt minu ja Elo keskmine õde Kai,” näitab Mari.

Jüri-Karli ja Jaani isa Jüri Seimi sünnipäeva tähistamise fotol on ka õed peal, seltskond on suur. „Kui seda pilti vaatan, siis minu arust on need kolm sellised mornid nõukogude näod ja ülejäänud inimesed pildil on teistmoodi, rõõmsamad,” mõtiskleb Mari vana grupifotot vaadates.

Naasmishetk on tal eredalt meeles. „Kui tulime tagasi ja Tallinna sadamas maabusime, siis peaaegu päriselt oli kuulda kolin, millega raudne võre selja taga alla langes. Peast käis läbi mõte: kas see oli nüüd esimene ja viimane kord? Kas ma veel saan sinnapoole?”

1991. Augustiputši ajal Rootsis

Mari käis uuesti Rootsis koos abikaasaga ja see külaskäik kujunes ärevamaks, kui osanuks arvata.

„Aasta oli siis 1991. Kuu oli august. Ja kuupäev oli peaaegu et... 19,” loetleb Indrek (69). Nüüd on selge, et läheb põnevaks. See on ju sama aeg, kui Eesti taas iseseisvaks kuulutati. Nimelt pidas paar päeva enne putši Jüri-Karl oma 40. sünnipäeva, kus peale Mari ja Indreku viibis teisigi eestlasi. Oli suur vastuvõtt. „Kuna Jüri-Karl oli eestlaste seas aktiivne, siis olid seal külas ka Peeter Vihalemm ja Marju Lauristin, Savisaar koos Viljaga. Mina ja Mari olime ka kui head sõbrad,” loetleb Indrek.

„Kui ärasõidupäeva hommikul ärkasime, olime Taavi vanemate Jaan ja Ingrid Seimi magamistoas, luksusnumbris. Meid äratas raadio, keerasime selle kinni – see oli rootsi keeles. Läksime kööki, Taavi ema ütles eesti keeles, et Gorbatšovi enam ei ole. „Surnud?” küsisime. „Ei, mitte surnud. Ei ole,” vastas ema. Segadus oli suur, keelebarjäär takistas sel hetkel mõistmist. „Meil oli lennukipilet pealelõunaks. Istusime koos Taavi vanaema Mallega enne Arlanda lennujaama sõitmist kohvikus. Pigem üritasime meie Malle rahustada või julgustada. Ütlesime, et nad võivad teha palju paha, aga nad ei saavuta võimu. Siis istusime Arlandasse viiva bussi peale.”

Ärevalt kõlasid ka eestlasest piloodi sõnad. „Ta ütles, et siit ta õhku tõuseb, aga kuhu maandub, seda ei tea. No sellesama teadmisega, et sõjavägi on Tallinna lennuväljal. Meil muidugi südamed põksusid sees. Sööki ei pakutud,” mäletab Indrek. „Pakuti,” mäletab Mari paremini. „No minul see alla ei läinud...” viibis Indrek tol hetkel mõtetega mujal. Maril oli vastupidi. „Olin lastele ostnud kommi. Sõin suurest erutusest peaaegu terve toru ära. Kui lennuk maanduma hakkas, siis nägime küll soomusmasinaid. Aga saime koos samas lennukis istunud Marju Lauristiniga rahulikult Eestimaale tuldud.”

Edasi Tõraverre saadi rongiga, lapsed olid jaama vastu tulnud. „Naabrinaised olid juba ära jaganud, kes laste eest hoolitsema hakkavad, kui me tagasi ei jõua...” Seis oli naljast kaugel.