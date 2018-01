Peeter Reemanni pere lugu: kolmandat põlve sepp lööb videos kuuma rauda nii, et sädemeid lendab

"Mu kõige, lemmikumaid ja keerulisemaid töid, mis ka hingele rõõmu tegi, ongi... hing," kirjeldab Peeter, ise mugavas töises dressipluusis, sepapõll ees. Ta töökoda on täis erinevadi sepiseid, näiteks ka üks vastvalminud kirves, mille ihutud tera läigib, nii et vaata sealt või enda peegeldust.

"Enamuste töödega ongi kliendid rahul, aga neid töid, millega oled ise ka rahul, neid on vähem. See töö pakkus nii mulle kui tellijale üsna palju. Uks oli ümmargune ja selle hinge tellija teadis üsna täpselt, mida ta tahab, aga lõpp jäi vormistada sepale. Ta jättis lõppvormistuse ja kujunduse sepale, sai selline töö, millega olin väga rahul." Seda ust kaedes on seda tõesti ka näha.

