Noortalunik Jaani lugu: „Mu unistused on suured. Iga päev, kui ärkan, olen nagu hunt, kes läheb jahti pidama."

Jaan Piigert (26) on ambitsioonikas Järvamaa talupidaja, kes koos isaga ehitab nullist üles 1996. aastal maha põlenud talu.

Traktoris sündinud noor taluperemees õppis Järvamaa kutsehariduskeskuses taimekasvatust ning unistab 400 hektari maa harimisest. Algus on raske, aga juba mõne aastaga on Piigertite haritav maa kasvanud 0,2 hektarilt 40-ni.

„Alustasime talu taastamisega 2011. aastal,” meenutab Jaan. „Seitse aastat tagasi ei olnud siin peale kõrvalhoone nelja seina, metsa ja lageda maa mitte midagi. Hakkasime taaskasutusmaterjalidega maja renoveerima ja panime 0,2 hektarile kartuli maha. Nullist alustada on raske, kui sul pole rohkem kui kaks jalga ja kätt – ei raha ega toetajaid.”

„Mu unistused on suured. Iga päev, kui ärkan, olen nagu hunt, kes läheb jahti pidama. Töötan selle nimel, et saaksin ennast ise ära majandada. Talul on põllumaad 10 hektarit, aga koostöös naaberküla talupidaja kasvatame kultuurtaimi kokku 40 hektaril,” räägib Jaan, kellel on ühispidamisel lisaks veel 41-pealine lüpsikari.

"Korra ma sinna näpu õli sisse sain, ja eba ma sealt enam välja ei saa," meeldib Jaanile rääkida naljaga pooleks oma sünnilugu. Nimelt ei jõudnud isa, kes viis ema sünnitusmajja kohale ja nii sündis ta traktoris. Oma kätega nullist talupidamise üle on noormees aga väga uhke. Vaata videost!

