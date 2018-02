Merle Leemeti pere lugu: "Olin ostnud tuntud brändi mütsi, kuid see oli lapsel silmadel ja kõrvad paljad. See oli see hetk, kui mõtlesin, nüüd aitab! Teen ise."

Tänapäeval kõikide lastevanemate seas moodsad mütse tootva Breden Kids asutaja Merle Leemet meenutab, et käsitöö oli veres juba vanaemaaegdest saati. Ka hiljem õmbles ema palju. "Lapsena mäletan, et ema oli igaks lasteaia päevaks õmmelnud uue kleidi," meenutab Merle, et kandis suuresti just ema tehtud rõivaid kuni teismeea lõpuni. Siis aga hakkas ta ka endale ise riideid tegema ning just nii need õppetunnid tulid...

"Mäletan naljakat lugu – tegin põlvpüksid ja unustasin õmblusvaru juurde panna. Mõtlesin, ah, saan hakkama, see oli strech riie ning tahtsingi, et hästi ümber oleks. Õmblesin nii ääre pealt kui sain. Püksid valmis, läksime abikaasaga mööblipoodi. Ja kui ma autosse istusin, siis kogu see küljeõmblus hargnes lahti! See oli õppetund - alati peab panema õmblusvaru," naerab Merle. Rohkem hakkas ta tagelema käsitööga siis kui esimest last oodates. "Sai hakatud kuduma tekikesi ja kampsikuid jne. Lasterõivaste osas ma olen nagu täielik pedant..." Tema enda kirg teha mütse sai alguse aga ühest tuntud firma mütsist. "Sõitsime natuke ringi ja vaatan - lapse olid silmad mütsi all ja kõrvad paljad. See oli see hetk, kui mõtlesin, nüüd aitab – mõtlesin lõike, tellisin kangad ja tegin mütsi. Panin ilusat tulemust pildi FB-sse üles. Sealt sai ka minu firma lugu alguse."

Vaata videost! Loe pikemalt siit!