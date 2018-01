"Ma poleks eluski uskunud, et satun elama Ida-Virru"

"Olen Tallinna tüdruk, Pelgulinnast. Ma poleks elu sees arvanud, et satun elama Ida-Virumaale," imestab Kristel Allikmäe tänaseni.

Tosin aastat tagasi Virumaale Koogu külla vanasse talumajja kolinud Kristel töötab Aseri koolis kunstiõpetajana ja on Koogu külavanem. Mees Aigar käib Soomes ehitamas.

"Nüüd on mu unistus teha turismitalu. Suur armastus on hobused, meil on praegu neid neli," räägib Kristel ja ütleb video vahendusel Eesti 100. sünnipäevaks soovi kogu rahvale: "Tulge kõik maale elama!"

Vaata videost, mida räägib Kristel maaelu kohta!