Kreevaldite pere lugu. Ühes rütmis tantsides läbi elu

Võrumaal endises Sõmerpalu vallas Mustja külas elavad Alli ja Kalle Kreevald. Abielupaar, kel tänavu sügisel täitus 47 aastat ühist elu. Kogu nende ühine tee on kulgenud rahvatantsurütmis.

„See oli 1969. aastal kui me rahvatantsurühmas kohtusime. Juba 1970. aastal abiellusime ja 1971 sündis esimene poeg,” loetles Alli ühiseid algusaastaid. Alli on meenutustes küll tagasihoidlik, ent Kreevaldite armastus pidi algama tormiliselt, kui sisuliselt kahe aasta sisse mahtusid kohtumine, pulmad ja perelisa. Pere kasvas edasigi, 1974. ja 1979. aastal sündis neile veel kaks poega. Tänaseks on Kallel ja Allil juba neli lapselastki.