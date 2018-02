Kati Kalmuse lugu. Abhaasia ploomipuude alt Tartusse kooke küpsetama

*Kati ema Margarita oli vaevalt sündinud, kui Punaarmeesse mobiliseeritud vanaisa Alfred Timmermann pidi Teise maailmasõja rindel peaaegu elu jätma. Ta mattus mürsuplahvatuse tõttu osaliselt mulla alla ja jäi surnu pähe sinna. Lahinguväljal haavatuid otsinud vanamees aga nägi mulla alt välja paistval käel huvitavat kella, tahtis seda ära võtta ja tundis, et omaniku käsi on soe. Kui Alfred teadvusele tulles seda lugu kuulis, kinkis ta kella tänutäheks päästjale. Sõtta ta enam minema ei pidanud. Kati tädi sündis 1943. aastal ja sai ema järgi nimeks Alma. „Sõja ajal ei osanud keegi vaadata, mis noore naisega pärast sünnitust juhtus, ega pandud tähele, et tal jäi platsentatükk sisse,” räägib Kati. „Mu vanaema suri veremürgituse tõttu 27-aastaselt.” Alfred abiellus uuesti ja suri 1950. aastate lõpus segastel asjaoludel, nii et Kati oma vanaisa ei näinudki.

*Kõige paremini teab Kati oma sugupuust aga just vanaema Alma isaliini. Alma vanaisa Peeter Tinnart tuli Abhaasiasse millalgi 1890. aastatel ja ehitas Sulevi külla veski, mida tunti veel pärast tema surmagi Tinnarti veski nime all. „Eestlased olid väga töökad ja rajasid kohe suurepärased aiad,” on Kati uhke. Kui pärast tsaarivõimu kukutamist kollektiviseerimiseks läks, selgus, et pea kõik külaelanikud on liiga jõukad. „Ema rääkis, et kui maad hakati ära võtma, siis seda võeti ikka paljudelt. Maa võeti ära, aga kellelegi ei antud, põllud-aiad jäid kõik soiku. Pidid oma endisesse aeda minema, et ploome võtta, ja see oli ka karistatav.” Hiljem küll eksporditi eestlaste kasvatatud musta ploomi isegi välismaale.

*Isapoolsetest esivanematest räägitakse Kati peres üht sajandivanust romantilist lugu. Kati vanaema isaisa nimi oli Nikolai Kisseljov. Kunagi hallil tsaariajal juhtus see vene noormees sadamas laevale, kus reisisid eestlastest väljarändajad. „Odessas või mujal Musta mere rannas tuli peale julge vene noormees, lill mütsil, ja küsis: nonii, tütarlapsed, kes mulle naiseks tuleb,” räägib Kati. „Kõik tüdrukud turtsusid naerda, aga Magdaleena astus ette ja ütles, et mina tulen. Poisi vanemad needsid oma poja ära, et ta võõrast rahvusest ei tea kelle naiseks võttis. Poiss aga ei mõelnud kaua, vaid läks eestlastega Salme külasse kaasa.” Paaril sündis üksteist last, kellest üks oli Kati isa Kaptali emapoolne vanaisa Aleksandr. Kaptal aga sai oma originaalse nime ühe Prantsuse filmi järgi, mille peategelase nime tema ema kuulmise järgi üles kirjutas.