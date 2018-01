"Jõusaal ja köök on kaks kohta, kus perega kõige rohkem aega veedame"

Kui hakkasime oma maja projekteerima, siis sai selle keskmeks jõusaal, kõik muu sai selle ümber ehitatud, räägib seitsme lapse isa Peeter Aan.

"Perega veedame jõusaalis 10-15 tundi nädalas. Spordisaal ja köök ongi kaks kohta, kus kõige rohkem oma perega aega veedame," räägib Peeter Aan.

"Meie eesmärk on olla sportlik ja liikuv. Me pole pannud ühelegi lapsele kohustust saada tippsportlaseks, küll aga oleme pidanud oluliseks, et igal lapsel oleks hobi - kas pillimäng või sportimine."

"Kui mõni laps soovib rohkem võistelda, siis olen käinud välja mõtte, et kui läheb väga hästi, pääsed näiteks esikolmikusse, siis saad preemiaks juurde valida suure jäätise," ütleb ta.

Vaata videost, kuidas suure pere kõik liikmed sõudeergomeetril rassivad!