EV100 peret | „Vanaema ütles, et ükskord leian kuldsete kätega mehe, kes on nõus minuga Rakveresse tulema."

Noor perekond on taastanud vanavanemate kodu ja kinnitab, et ka väikelinnas on täiesti võimalik elada.

Rakvere kultuurikeskuse direktorina töötav Krõõt Nõmmela-Mehide (38) on perega Rakveres elanud ligi kuus aastat. Kuigi linna satuti elama pigem juhuse tahtel, on tema juured just siin. Krõõda lapsepõlv möödus küll Tartus, kuid Rakverest on pärit tema emapoolne vanaisa, kes tõi endale naise ülikoolilinnast.

Nüüd on ta tagasi oma vanaisa-vanaema majas. "Tulime Rakverre, sest Mikk, maapoiss, tahtis Tallinnast ära tulla," ütleb Krõõt.

„Vanaema ütles, et ükskord leian kuldsete kätega mehe, kes on nõus minuga Rakveresse tulema. Mõtlesin, et mehe võin ju leida, aga siia ma küll elama ei tule,” naerab Krõõt. Nüüd on koos kuldsete kätega abikaasa Mikuga (40) sellest vanast majast tehtud tõeline pärl.

Mikk ütleb, et kui enamasti pööravad paarid maja renoveerides pigem tülli, siis nende peres oli otse vastupidi. „Me nautisime seda, see oli meie jaoks pigem kirg,” sõnab ta. Vaata videost!