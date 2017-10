EV100 peret | Paalide pere lugu "Me naerame, et meid viis kokku Komsomol"

Jaanus ja Taimi baal om mõlemad bitaanikud. "Me naerame, et meid viis Me naerame,et meid viis kokku Komsomol. Taimi saattus Komsomoli komiteesse valituks oma

kursusekaalaste poolt – naljade pärast. Need tegid talle siis nalja vastu," muheleb Jaanus. Taimi oli nimelt kursavendade tekid madratsite külge õmmelnud ja kursakaaslased valisidki ta esindusorganistasiooni. Smas on jut selles peres palju traagili mälestusi nõukogude võimu all olemisest.

Jaanus Paali esimene mälestus on näkku suunatud valgusvihk. „Olin neljane, kui julgeolekutöötajad tulid meie kodu läbi otsima,” meenutab ta päeva, kui tema ema Selma ja tädi Laine kodust jõuga ära viidi. „Jäin isaga kahekesi – pime mees üksi koos väikse lapsega. Tema teadis teed, mina olin talle silmadeks.” Kuidas need keerulised ajad üleelati, räägib Jaanuse ema Selma. Vaata videost!