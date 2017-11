EV100 peret | Paadimeistritest isa ja poeg on näinud kõiksugu kundesid: värvivalik võib oleneda ka seelikust või autost

Fred Keert ja tema poeg Taavi veavad Saaremaal edukat Kesse paadiäri. Seejuures puututakse kokku vägagi erinevate klientidega - ka nendega, kes paadi värvi seeliku põhjal valivad.

Fred kasvas üles Pirital, ent kolis hiljem Saaremaale. "Võin vist end pidada Pirita saarlaseks. Lapsepõlv oli Tallinnas, aga ju oli asi purjetamises, õigemini minu teises pooles, kes sattus olema saarlanna ja kuidas siis mitte tulla siia elama," räägib ta.

Kui alguses tegeles ta purjetamise ja ka selle õpetamisega, siis juba 23 aastat on vedanud ta oma firmat, mis valmistab sõudepaate. Selle juures on tegev ka tema poeg Taavi. Noormees räägib, et kuna juba poisipõlves sai isa kõrval meki suhu, otsustas ta just paadimeistriks õppida. Ta meenutab, et elas aasta ka Austraalias ja see muutis ta tunduvalt enesekindlamaks, ometi oli, on ja jääb tema koduks Saaremaa.

Paate on firma praeguseks müünud üle 2600. Sugugi kõik ostjad pole kalamehed või muidu meresõiduarmastajad. Miks mitte kinkida värskele kaasale paat? Või sünnipäevaks? On ette tulnud ka tuliseid vaidlusi. "Üks abielupaar tuli paati ostma, mis oli neil juba tellitud. Vaatasime eri värve, siis omavahel paarikese jutt läks väga valjuks. Ühele meeldis oma seeliku värv, teisele auto värv. Saatsime nad lõpuks viisakalt ukse taha, et tehke omavahel kindlaks, millist tahate. Ega värv ju sõida," räägib Fred. Vaata videot!