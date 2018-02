EV100 peret | Naine-mees, ämm-äi, vend – kõik peres on kodumaises kudumisfirmas tööle rakendatud

1928. aastal Viljandis tegutsenud kudumistöökoda elab tänapäeval edasi moeka Woolishina. See on läbi ja lõhki pereettevõte.

"Woolish on pereettevõte, meil on tööl seitse inimest," räägib Anna ja loetleb: tema, abikaasa Eigo, tema vend ja Viljandis, kus soojade toodete tegemine käib, tegutsevad Anna ämm ja äi. "Eestis on sellist pereettevõtteid väga vähe. Ma olen väga uhke meie Woolishi üle!" ütleb ta.

Eigo ema, vanaema ja vanavanaema kõik tegelnud kudumisega ning kõigil on olnud ka paras annus ettevõtlussoont. Eigo vanavanaemal oli Viljandis Tallinna maantee ühes puumajas oma kudumistöökoda, mille nimi oligi naise järgi Hilda Kudumid.

Hilda pärandas oma oskused tütar Daisyle ning see omakorda oma tütrele Küllile. Viimane töötas aastaid nõukogudeaegse tootmiskoondise Uku juures ning 1994. aastal ostis Inglismaalt kudumismasinad ja asutas enda firma. Sellest omakorda kasvaski välja Woolish.

Eigol ja Annal on kolm poega - laste kõrvalt oma ettevõtet üles ehitada tundub kui hullumeelne žongleerimine, kuid Anna suust kõlab see täiesti loomuliku ja tehtavana. Nipp seisneb selles, et kodu-töö-kool-lasteaed on sätitud kõik üksteise lähedale ning mööda linna ringi rallida ja sellele aega kulutada vaja pole.

„Nüüd kui kolmas laps ka lasteaeda läks ja me ei pea enam kordamööda kõigega tegelema, hakkavad meie kummagi ülesanded paika loksuma: mina mõtlen tootearendusele, materjalidele ja Eigo keskendub ettevõtte üldisele arendamisele ja turundusele," räägib ta.

"Eesti Vabariigile soovin palju sooje, villaseid kallistusi!" ütleb Anna. Vaata videost!