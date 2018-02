EV100 peret | Kristel Kruustük: kohalik IT-vedur, kelle lapsepõlv möödus kapsapõllul tööd rabades ning jõe ääres kala püüdes

Mobiilirakendusi testiva idufirma Testlio kaasasutaja ning tegevjuht Kristel Kruustük ütleb, et tema lapsepõlv ei möödunud sugugi arvuti taga, vaid hoopis vanavanemate talus, kus sai onne ehitatud ja kalal käidud.

Mullu aasta nooreks ettevõtjaks nimetatud Kristel kasvas üles Kosel. Tema suved aga möödusid Viljandimaal - just seal elavad tema isapoolsed vanavanemad.

"See oli päris äge aeg - sai onne ehitatud ja kalal käidud, kapsapeadelt ussikesi ära korjatud," meenutab ta.

Kosel elas ja õppis ta gümnaasiumi lõpuni. Tema hobideks oli näiteks klaverimäng ja korvpall. "Sporditüdruk," märgib ta.

Hiljem on ta elanud näiteks suurlinnades San Franciscos ja Londonis, ent hingelähedane on praegune kodulinn Tallinn. Ta lisab, et kunagi tahaks ta siiski elada Eestis linnast väljas ja ehitada üles päris oma hobusetalli.

Nimelt on tal juba praegugi neljajalgne sõber - abikaasa Marko poolt pulmadeks kingitud hobune Rockefeller.