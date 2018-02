EV100 peret | "Juba lapsena olin ninatark: mu ema on optometrist, ma tean kõike. Hoia oma silmad kinni, siis paraneb ära!"

Piret Glükmanni (41) ja Brigita Arslamoviga (22) kohtume nende elus ühel õige erilisel hetkel: nad on jätnud oma senised palgatööd ning on just lõpetanud meespere abiga valmis remondi nende tuliuues optomeetria salongis.



Koos meenutavad nad aegu, mil Brigita veel väike laps oli ning käis ema töö juures vaikselt tagaruumis aega parajaks tegemas, proovis ja katseas kõiki masinaid. "Kui ta oli väike, olin nädalavahetustel palju kella kaheksani tööl, ta tuli mulle töö juurde. Ja tol ajal ei olnud nutiseadmeid, siis ta istus arstikabinetis ja mängis prooviklaasidega," mäletab Piret tütre kasvavat huvi tema töö vastu. "Mängis selle masinaga, mis mõõtis prillitugevusi ja mõõtis silmavahet, kellel vähegi võimalik. Tegi kõiki mulle töös mida tavaliselt asju, mida küllap laps ei tohikski teha." Brigita ütleb, et oli ema üle väga uhke. "Kui kellelgi lastest läks midagi silma, siis ma ütlesin: "Mu ema on optometrist, ma tean kõike. Hoia oma silmad kinni, siis ta paraneb ära!" Paras ninatark olin, hästi tark enda arust!" naerab Brigita. Vaata videost! Pikemat lugu Pireti ja Brigite ettevõtmisest loe siit!