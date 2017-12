EV100 peret | Isa-poeg Vadim Sempetovi pere lugu! Poeg: isaga samas päästekomandos töötada on hea. Tean ta käske enne, kui ta need välja ütleb

Isa ja poeg Vadim ja Vadim Sampetov, Suur Vadim ja Väike Vadim on Kesklinna komando päästjad. Üks on töötanud päästjana 25 aastat, teine ligi kümme.

Vadimid on viimased neli-viis aastat töötanud ühes komandos, päästes inimesi ja ka inimeste lemmikuid.

Aga kas nii ohtlikus töös ei või tekkida konflikt, kui üks alluv on su enda poeg? "Ma ei saa tööl lubada endale hinnata oma poega nagu poega.

Ma hindan teda nagu Kesklinna komando päästjat," kinnitab vanem Vadim

Noorem Vadim kinnitab, et mõistab oma isa teinekord sõnadeta. "See fakt, et ta on minu isa, mind ei sega. See ainult aitab. Ma tean, kuidas tema pea töötab. Ma tean kõiki tema käske, enne kui ta neid ütleb," lausub Vadim jr.

Rühmapealik Vadim sr kinnitab, et nende vahtkond on nagu suur pere. Kui ta oma poistest, varustusest ja tööst räägib, täitub ta vaikse uhkusega. Vaata videost!

Loe pikemalt siit!