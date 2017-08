Ilja Stepanov on spndinud Siberi metsade vahel, 1923ndal aastal. Ta on teinud elus erinevaid töid, kuid kõige olulisemaks on tal pastori amet. Ev100 pere sarjas räägib tameile ka kõige kõige olulisemast hetkest oma elus: kolmas laps oleks napilt perre tulemata jäänud. Saa tuttavaks Ilja ja tema perega, vaata videost!