EV100 peret. Hobotovide lugu | Jakuutiast Eestisse: kuidas tark naine peab „mehe järel” olema

Jakuuditar Tatjana tuli Eestisse turistina, aga enesele ootamatult kohtas siin oma armastust. See mõjutaski tema otsust Venemaalt Eestisse kolida. „Targa naisena pean ma mehe järel olema,” ütleb Tatjana.

Aleksandr Hobotov on pärit Narvast, tema abikaasa Tatjana sündis aga Jakuutias. Praegu elavad mõlemad Eestis, Maardus. Aleksandr töötab televisioonis, Tanja on aga hariduselt arhitekt, lõpetanud Novosibirski riikliku arhitektuuri- ja kunstiakadeemia.

Narvas töötas Aleksandr korrespondendina Narvskaja Gazetas. „Suur aitäh neile, et nad tegid minust professionaali, ma pean seda oma alma mater’iks. Aga ühel ilusal hetkel põrkasin ma klaaslae vastu,” meenutab Aleksandr, miks ta piirilinnast lahkus ja pärast seda Iirimaal Dublinis ja mingi aja isegi Iisraelis elas.

2006. aastal naasis Aleksandr perekondlikel põhjustel Eestisse: esimeses abielus sündis tal tütar. Tollest abikaasast läks Aleksandr küll lahku, aga neil on siiamaani sõbralikud suhted. 2010. aastal kolis Aleksandr Narvast Tallinna.

Aleksandr ja Tatjana tutvusid 2015. aasta 1. mail, kui Tanja tuli koos sõbrannaga turistina Eestisse. Nad peatusid Aleksandri juures. Tol ajal võttis Aleksandr Couchsurfingu võrgustiku kaudu reisivaid külalisi vastu. „Alguses tahtsin ma temaga suhelda, sõbrustada. Ta oli lihtsalt isiksusena huvitav. Aga pärast hakkas kõik kuidagi pöörlema ja keerlema ja ma jäin,” jutustab Tatjana, kes otsustas peagi Eestisse kolida.

Aleksandr tunnistab, et oli kohe Tatjanas kindel ja sai aru: see võib olla kogu eluks. Ta nägi, kuidas Tatjana mängib tema sõbra lapsega. Ka see mõjutas tema otsust. „Ma sain aru, et mulle on sellist naist vaja,” ütleb Aleksandr.

Praegu töötab Aleksandr ETV+-is toimetajana. Ta on teinud kaks suurt autoriprojekti. „Vladivostok” räägib reisist läbi kogu Venemaa rongiga mööda Transsiberi magistraali. Startis Aleksandr Tallinnast, finišeeris, nagu võib oletada, Vladivostokis. Veel üks projekt on „С.В.О.И. Северо-Восток: Обыкновенные Истории” (eesti keeles „O.M.A. kirre: tavalised lood”) - Aleksandr Hobotovi suur komandeering erilisse regiooni Ida-Virumaale. Nendesse kohtadesse, kust ta pärit on, sõna otseses mõttes omade juurde.

„Ma tegelen praegu sellega, mis mulle meeldib. Mulle tundub, et ma tabasin kümnesse. Mul tulevad mingid asjad välja ja on ka mingisugune dokumentaalne tunnistus selle kohta, et mul tulevad mingid asjad televisioonis välja,” jutustab ajakirjanik.

Tanja sõnul oli tal pärast Eestisse kolimist raske tööd leida. „Pärast abiellumist, pärast seda, kui me andsime dokumendid sisse, istusin ma kaks kuud kodus,” meenutab neiu. Pärast pulmade pidamist tuli aga Tatjanal Eestist ära sõita, sest tal lõppes viisa, aga elamisluba ei olnud veel valmis.

Aleksandr selgitab, et kõik dokumendid esitati õigel ajal. „Lühidalt öeldes, meid lihtsalt unustati ja taotluse läbivaatamise tähtajad lasti mööda. Puhtalt inimfaktor. Lõpuks lõppes kõik hästi, politsei esitas isegi kirjaliku vabanduse,” räägib Aleksandr.

„Muide, sellega on veel huvitav lugu,” sekkub Tanja. „Jah, piirivalvurid panid meid pokri,” lisab Aleksandr.

Nimelt oli noorpaaril kohtumine Ivangorodi hotellis Vitjaz. Õhtul otsustasid nad jalutama minna. „Ma otsustasin näidata Tanjale Parussinkat Ivangorodi rajoonis, kust avaneb kõige kaunim vaade Narva jõe sängile. Sel ajal, kui me Ivangorodi kesklinnast Parussinkasse läksime, keegi nähtavasti kaebas meie peale. Me nägime Ivangorodi jaoks piisavalt kahtlased välja. Tanja näeb välja nagu Jaapani spioon. Mul oli selline väljanägemine, et mind võidi täiesti pidada araabia terroristiks. Ja nii meid vahistati ja viidi selgitusi andma,” jutustab Aleksandr.

Neid viidi piirivalveosasse ja võeti ära passid. Umbes tunni pärisid eriteenistused Tatjanalt ja Aleksandrilt aru, aga lõpuks lasti nad vabaks. „Meile öeldi: no hea küll, jalutage, võib!” lisab Tatjana.

Abikaasad märgivad, et elu Eestis neile meeldib. „Meeldib lähedus naabermaadega. On valida, kuhu sõita, kõik on kohe kõrval, lähedal,” selgitab Tatjana. „Mis veel? Mugavus ilmselt. Ja osaliselt e-riik meeldib ka. Jah, sissekirjutuse vormistasime ikkagi kodust väljumata.”

„Mulle meeldib, et siin on kõik lihtne, ei mingit põdemist. Isegi see olukord ametivõimudega... Puutusime lihtsalt kokku inimfaktoriga. Ja kõik on hästi, kui seesama inimfaktor bürokraatiasüsteemist üldse kaob,” märgib Aleksandr.

Sel aastal plaanivad abikaasad Jakuutiasse sõita. Tanja kavatseb abikaasale tutvustada oma sugulasi. Praegu elavad nad Maardus. Aleksandri sõnul on Maardu rohkem vene linn kui Narva.

