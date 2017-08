EV100 peret | Elvi-Aino lugu - oma abikaasat kohtasin Siberis. Ta oli nii hea mees kogu elu!

86-aastane Elvi-Aino küüditatai 1949. aastal. "Tutvusin arvasime, et saame linna, aga olime keset taigat. Nagu noored ikka, käisime seal koos ja nii ma tutvusin. Aasta hiljem me abiellusime." Eks raskusi oli, aga ega eestlsed olid tublid, said ikka oma asjadega hakkama. Meil olid loomad olemas – elasime paremini kui kohalikud. Vaadake pilte, isegi lilled olid olemas," kirjeldas Elvi-Aino. Ta kiidab musta pinnast ja mulda, mis oli nii sügav must muld. "Kapsatünni peale ei olnud kivi võtta."

"Venelasid imestasid, miks teie sigadel nii paks pekk on: a me hoidsime sigu ikka aias. Venelased toona lasid sigadel külavahel käia. No mis seal külavahel süüa on. Nii et me õpetasime ka kohalike," muheleb Elvi-Aino.

Ta kiidab, et on pikka ja õnnelik elu olnud. Nii head meest vist teist polegi. Isegi küla naised ütlevad, et küll sul oli hea mees."