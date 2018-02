EV100 peret | Arvo Kassin: hoiame Eestis ikka kokku, meid on niigi nii vähe

Endine muusik ja ehitaja Arvo Kassin on oma elu tagumises otsas leidnud enda jaoks toidu ja kokkamise. Viimased aastad on Arvo jonnaka järjekindlusega oma enda Laitses asuva kodu köögis filminud üles enam kui 200 erinevat toiduretsepti.

Ärge saage valesti aru, tegu pole niisama oma mälestuseks tehtud koduvideodega, ei ... Arvo on kõik oma toiduteod avaldanud "Arvo Kokakooli" nime all Youtube kanalis, kus neil videodel on tuhandeid vaatajaid ja andunud fänne. Arvol on kahju vaid ühest sjast ning see on see, et toit ei tulnu tema ellu nii jõuliselt juba varem.

Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks soovib Arvo aga, et inimesed sööksid tervislikult, oleksid tänu sellele terved ja rõõmsad, kuid mis põhiline, oleksid üksteisega lihtsalt head. „Tüli on Eestis liiga palju, kõik soovivad kõigile ära panna. Seda ei soovi näha ega kuulda. Meid on niigi vähe Eestis, hoiame parem kokku ja oleme sõbrad,” sõnab vanahärra. Vaata videost!

