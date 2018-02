EV100 Peret | Aimar Lauge: "Mina töötan mesilas, isa ja naine hoiavad tagalat - ainult niimoodi saabki teha"

Muhu Mesi on üle Eesti nõutud kraam ning nagu igal teiselgi firmal on ka nende edu taga töökas kollektiiv ja pidev areng.

"Mul isa oli juba mesinik. Aga seda aegu peeti neid aga vähe, nii 10-15 taru ja kui isa ära kadus, tuli ise üle võtta. Aga vahepeal olid haigused ja muud asjad ning vahepeal olid tarud tühjad. Ja siis oli Muhusse kolimine [Kihelkonnalt] ning siis sai hakatud siin [mesilasi pidama]. Küla pealt saime esimesed pered ostetud," räägib Vello kuidas mesindus nende peresse jõudis. Vaata videost!