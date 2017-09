Vaata videost, miks laulavad Annely ja Jaanika "Põdra maja" Eesti keeles?

“Dans sa maison un grand cerf, regardait par la fenêtre. Un lapin venir à lui et frapper ainsi," laulavad kaks Eesti naist, Annely ja Jaanika Monroc prantsuse keeles ühte laulu, mis on tuttav kõigile eestlastele ja mida peetakse traditsiooniliselt Eesti lastelauluks. Kuulake, mis lauluga tegu on!