EV 100 peret | Vennad Käosed, modell ja põllumees, Navi küla ilusaimast majast

Navi külas elavad vennad Käosed, noormehed risti-vastupidiste ambitsioonidega.

Karel, Sten-Robin ja Maive elavad Võrumaal Navi külas ilusas roosas majas. „Navi küla on mulle väikseks jäänud. Eesti ka. See on hea paik puhkuseks, aga elu on mujal,“ räägib Karel Käos, kes töötab modellina praegu Milanos.

„Mulle meeldib kodu," räägib aga vend Sten-Robin, kes on õppinud Olustveres põllumajandust. "Rahu, vaikus. Kodu annab hingele rahu.“ Pealtnähagi on vennad eri puust, üks turske maamees, teine piitspeenike linnahärra. Vennad naeravad, et ainsad ühised asjad ongi neil juuksevärv ja armastus jalgpalli vastu.

Isa Valdo on praegu Soomes tööl. „Nagu Eesti elu ikka,“ nendib Maive, viisid Eesti raske töö ja väike palk mehe pool aastat tagasi Soome. Isa saadab tervisi ja sooviks ka väga kodus olla, seda enam, kuna Karel koju suurest maailmast just väga tihti ei satu.

„Valdo on Soomes, Sten Olustveres, Karel Milanos. Üksi on olla, kõik on kodust läinud,“ räägib Maive, kuidas elamine koosneb meeste reisikottidest.

Nõnda ongi praegu Navi küla roosa maja püsiasukad Maive ja perekonna koerake Stefi. Maja pole mitte ainult roosa, vaid ka küla ilusaim. Vähemalt nii iseloomustab juba kaugelt silma paistvat teetähist Maive Käos, Kareli ema. „Kõik Võru taksodišpetserid juba teavad seda kohta kui Navi küla ilusaim maja,“ naerab Maive.

