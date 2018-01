EV 100 peret | "Väiksena kaklesin kord tänaval. Sõbrad soovitasid: ära raiska ennast, mine trenni!" Nüüd käivad kõik pere kuus last koos poksimas!

Tartu ülikooli spordihoone poksisaalis möllab treener Vello Kibe käe all viis mustlaspoissi ja nende õde. Nad on kõik ühest perest.

Laste isa Jaan Brezovski oli omal ajal küllap üle Eesti kuulus, mängides filmis „Tätoveering“ Arvo Kukumäega koos mustlaspoissi, sellist kähiseva häälega.

"Minu jaoks algas poksistrennis käimine nii, et kaklesin ükskord tänaval, noh – olin väike, üheteist aastane. Sõber nägi, ütles, et sul on potentsiaali, mis sa raiskad ennast, tule trenni. Hakkasingi tegelema, siis tulid juba vend Ailando ka trenni ja siis kõik ülejäänud tulid," kirjeldab poeg Armando.

"Viis venda ja üks õde – ikka väga suur pere, kaks poissi on tulnud ka Eesti meistriks," kiidab treener. Vaata videost!

