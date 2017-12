EV 100 peret | "Ta kõndis mööda ja mind rabas tunne: sellest mehest saab mu abikaasa"

11 aastat Austraalias elanud Maria Angelopoulos sai oma tulevase abikaasa Jamesiga tuttavaks 2005. aastal Kreetal ning neidu tabas kohe äratundmine: temast saab mu mees.

"2005. aastal läksin Kreetale tööle. Kohalikud rääkisid seal kehva inglise keelt ja kreeka keelt, mul oli raske nednega suhelda," meenutab Maria.

Maria meenutab, kuidas ta noortega kohtumiseks käis kohalikus hostelis. "Kord rääkisin seal kahe noormehega, samal hetkel juhtus James mööda minema," ei lähe Marial nende esmakohtumine meelest. "Ma ei teadnud, et ta on nende noormeeste sõber. Ta kõndis, ma vaatasin teda ja mind rabas see tunne: sellest mehest saab mu abikaasa."

