EV 100 peret | Sirje Potisepp: kui mina sündisin, võiski inimesi väga jämedalt liigitada maakateks ja linnakateks

Kaua aega enne, kui Sirje Potisepast sai Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht, oli ta noor plikatirts nagu paljud teised, kelle päevad möödusid naabripoistega mängides ja Tartu limonaadi juues.

Sirje tunnistab, et tema lapsepõlv oli kindlasti väga õnnelik. "Sellel ajal, kui mina sündisin, võiski inimesi väga jämedalt liigitada maakateks ja linnakateks. Meie olime maal," meenutab ta.

Juba väiksena oli ta väga hästi kursis toidu toomisega ja sellega, kuidas see just talus käis. "Mäletan, et meil toit oli alati laual ja see toit oli ise kasvatatud. Hästi palju tehti ise süüa ja väga harva oli põhjust poes käia, sest ega poes väga palju toiduaineid polnudki müügil," räägib ta. "Mäletan, et suur rõõmupäev oli, kui ema-isa käisid linnas. Me tingimata tahtsime, et nad tooks linnast sarvesaiu ja kommi. Kommidest me unistasime ja teadsime, et linnast komme tuuakse."

